В Перми дочь полгода жила с трупом матери

В Перми дочь жила с мертвой матерью в квартире. Фото: Юлия Лоза

Жуткий случай произошел в одной из квартир в Индустриальном районе Перми на улице Танкистов.

По информации источника, в квартире проживали 73-летняя мать и ее психически больная дочь. Пожилую женщину долгое время не видели соседи и родственники.

Они обратились в полицию, чтобы удостовериться в самочувствии женщин. На место также приехали спасатели, чтобы открыть дверь. В квартире полицейские обнаружили дочь, а в соседней комнате труп ее матери. Женщина умерла еще в марте, все это время дочь жила с мертвой матерью в одной квартире.

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