В Прикамье продолжаются поиски 17-летнего юноши

Евгений Янковский.

В Пермском крае продолжаются поиски 17-летнего Евгения Янковского, 11 января 2003 года рождения. Юноша пропал без вести 26 июля, рассказали в краевом следственном комитете.

Подросток вышел из своей квартиры в Мотовилихе в магазин за продуктами и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Еще раз напомним приметы юноши: 16-17 лет на вид, рост 182 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Был одет: в утепленную куртку горчичного цвета, белую футболку с коротким рукавом, светлые джинсы, темные полукроссовки.

Особые приметы: на затылке родимое пятно розового цвета.

При себе имел рюкзак черного цвета небольшого размера.

Следователи просят откликнуться граждан, а также водителей транспортных средств, в том числе оборудованных автомобильными регистраторами, которые располагают любыми данными о возможном месте нахождения без вести пропавшего, либо иными сведениями о пропавшем или обстоятельствах его исчезновения.

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