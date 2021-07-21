Александр Филиппов принял предложение возглавить Свердловский район Перми

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Да, я принял это предложение, но официальные документы о назначении еще не подписаны, - подтвердил депутат Пермской городской думы Александр Филиппов информацию о том, что глава города Алексей Дёмкин предложил ему возглавить Свердловский район столицы Прикамья.

Ранее глава администрации этого района Андрей Усов написал заявление об отставке с поста, который занимал с 2015 года, и сейчас находится в отпуске. Очевидно, что после его возвращения и состоится новое кадровое назначение.

Таким образом, Алексей Дёмкин продолжает формировать команду, в которую приглашает бывших коллег-депутатов по Гордуме. Ранее он предложил занять должность заместителя главы города по социальным вопросам вице-спикеру городской Думы Алексею Грибанову.

По образованию Александр Филиппов – политолог: он закончил историко-политологический факультет ПГНИУ и затем работал на управленческих должностях - в ОАО «Минеральные удобрения», в управлении внутренней политики администрации Пермской области, в агентстве «Кучер», в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», в избирательной комиссии Пермского края.

В 2011 году он возглавил региональный исполком «Единой России» и был избран депутатом Пермской думы по одномандатному округу. С 2014 по октябрь 2016 год он руководил МУП «Пермгорэлектротранс». В 2016 году был вновь избран в Пермскую гордуму, где возглавил комитет по городскому хозяйству.