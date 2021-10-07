Пропавшая в начале лета мать двоих детей покончила с собой

Надежду Виноградову нашли погибшей.

В Пермском крае пропавшая 18 июля Надежда Виноградова найдена погибшей. Волонтеры поискового отряда "Регион 59", которые занимались поисками женщины, подтвердили, что она погибла. По информации источника «КП», женщина покончила с собой.

Напомним, 34-летняя Надежда Виноградова ушла из дома в Александровске утром 18 июня и не вернулась. По словам родных, накануне ее исчезновения она поссорилась с мужем. Надя оделась и вышла, как будто прогуляться. Никаких вещей не взяла, только телефон. Ее поисками занимались полиция и волонтеры.

По словам родных, Надежда работала в супермаркете одной из крупных торговых сетей в Александровске. Сначала она была кассиром, но совсем недавно ее повысили и назначили заместителем директора магазина.

У Надежды остались две несовершеннолетние дочки.

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