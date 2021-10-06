Охранять Пермский университет будет Росгвардия

в октябре в вузе пройдут пять тренировок по разным видам угроз.

Пермский университет, где 20 сентября произошло вооруженное нападение, будут охранять сотрудники Росгвардии. Об этом в своем Instagram сообщил ректор вуза Дмитрий Красильников. Обеспечивать безопасность в кампусе они начнут с 11 октября.

- Вооруженные представители ФГУП «Охрана» Росгвардии будут находиться во входных группах на территорию вуза, - сообщает Красильников. - До 10 октября дополнительную безопасность в кампусе обеспечивает полиция.

Ректор уточнил, что вход в университет сейчас происходит только по спискам, которые ежедневно согласуются со Следственным комитетом. Как только следователи закончат там работу, вход на территорию вуза станет свободным.

Также в октябре в вузе пройдут пять тренировок по разным видам угроз.

Напомним, трагедия произошла в пермском университете 20 сентября. Студент-юрист, проучившийся всего три недели, пришел в родной вуз с дробовиком и расстрелял всех, кто попался ему на пути. Жертвами вооруженного налетчика стали шесть человек, ранения получили 43 пострадавших. У 19 человек - огнестрельные ранения, у остальных – вывихи и переломы после того, как пытающимся спастись людям пришлось прыгать из окон.

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