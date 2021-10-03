В Пермском крае окончены поиски пропавшего грибника

Валерий Сычев. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" сообщили, что пропавший 71-летний Валерий Сычев найден живым.

Напомним, Валерий пропал 2 октября. В этот день он он ушел в лес за грибами в деревне Пашня в Юго-Камске и заблудился. На следующий день волонтеры вышли на поиски мужчины. К счастью, все закончилось благополучно.

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