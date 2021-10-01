Названы причины, которые могли привести к гибели водителей на трассе Пермь – Екатеринбург, где рухнул пешеходный мост

В авари погибли два водителя. Фото: Татьяна Коробицина.

Трудовая инспекция Пермского края провела проверку после трагедии на трассе Пермь – Екатеринбург, где рухнул пешеходный мост и погибли два водителя.

В инспекции сообщают, что водитель-экспедитор автомобиля «МАН» не прошел обязательные медицинские осмотры, обязательное психиатрическое освидетельствование, не прошел в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда.

Работодатель ООО «МЕГАМОТОРС59» не обеспечил проведение специальной оценки условий труда рабочего места водителя-экспедитора грузового автомобиля «MAN», управление профессиональными рисками не осуществлялось.

- Возбуждено административное производство за нарушение обязательных требований, - рассказали в трудовой инспекции Пермского края.

Напомним, 28 сентября около 4 часов утра на трассе Пермь - Екатеринбург обрушился пешеходный переход. По информации ГИБДД по Пермскому краю, водитель автомобиля «МАН», по предварительной информации, не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода.