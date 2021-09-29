Главврач Пермской краевой больницы заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в регионе

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Главврач Пермской краевой больницы Анатолий Касатов на очередном заседании оперштаба рассказал об ухудшении ситуации с COVID-19 в регионе. По его словам, в ПККБ сейчас развернуто 266 коек для пациентов с коронавирусом и подавляющая их часть уже занята.

И с каждым днем ситуация только ухудшается. Он также добавил, что в регионе распространяется более агрессивный и заразный индийский штамм коронавируса.

«Легочные поражения - прежде всего у невакцинированных, развиваются стремительно. Если раньше мы имели сутки-двое на то, чтобы сделать анализы, подумать и принять решение о следующей линии терапии, то сейчас счет идет на часы», - рассказал Анатолий Касатов.

Напомним, накануне краевой оперштаб принял решение ввести QR-коды для посещения спортивных и культурно-массовых мероприятий.