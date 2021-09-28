В Пермском крае ввели QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий

Сейчас иммунизацию прошли 620 тысяч жителей края, свободной вакцины более 300 тысяч комплектов Фото: архив "КП"

- Ситуация с заболеваемостью сейчас сложная, растет количество заболевших коронавирусом, ежедневно выявляется более 470 случаев, - выступил на заседании оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. – Из-за перемешивания коллективов в учебных учреждениях растет заболеваемость ОРВИ (еженедельно фиксируется более 29 тысяч, - Ред.) и внебольничными пневмониями. Ранее таких цифр по заболеваемости мы достигали в феврале. И в ближайшее время сюда может присоединиться и грипп.

Второй год врачи работают без отпусков, сокращается количество коек под оказание помощи заболевшим, и сейчас сложно позволить себе болеть дальше.

- Мы видим ухудшение ситуации и впервые за полтора года мы обратились с открытым письмом к губернатору с просьбой ужесточить антикоронавирусные меры, - сказал главный врач пермской Краевой клинической больницы Анатолий Касатов. – Дельта-штамм стал заразнее, а мы расслабились, забыли про маски в общественных местах. В итоге заболевшие лежат на аппаратах искусственной почки, на кислороде, но легочное поражение у не вакцинированных пациентов разрастается стремительно. И система работает на пределе. Я посмотрел отклики на открытое письмо и увидел, что прошлогоднее «Спасибо врачам» многие забыли, появилось мнение, что врачи на ковиде деньги зарабатывают. А мы хотим одного: чтобы этот кошмар быстрей закончился. Но одни врачи победить болезнь не смогут. Есть три способа: это вакцинация, соблюдение дистанции и маски. И нам нужно что-то придумать, чтобы людям без вакцинации жилось не так некомфортно.

Сейчас иммунизацию прошли 620 тысяч жителей края, свободной вакцины более 300 тысяч комплектов. Записаться на вакцинацию можно без проблем, но желающих мало. Серьезные вопросы по вакцинации к работникам сферы обслуживания. Растет заболеваемость продавцов в непродовольственных магазинах, а в торговле, общепите и сфере услуг вакцинировано всего 20% сотрудников.

Чтобы улучшить ситуацию, оперштаб принял решение о приостановлении деятельности игровых комнат, так как в школах все делается для того, чтобы разъединить классы, а в детских игровых зонах дети пересекаются. К тому же надеть маски на детей невозможно, и вакцинировать их пока тоже нельзя.

А для тех, кто планирует посещать культурные и спортивные мероприятия, вводятся QR-коды. Это касается посещения театров, концертов, филармонии, цирка и спортивных объектов. Гражданам, имеющим медотвод, необходимо при входе в концертный зал, предоставить результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 72 часа до мероприятия.

Требование начнет действовать с 4 октября. За предстоящую неделю предстоит отработать на практике считывание QR-кодов на входе и обновить разметку.

Для тех, кто приобрел билеты, но попасть на концерт или мероприятие не сможет из-за отсутствия прививки, может сдать билет, ему обязаны будут вернуть средства.