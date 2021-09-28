Текущий сентябрь может стать самым холодным в Перми за четверть века

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сентябрь 2021 года может стать самым холодным сентябрем в Перми с 1996 года. Об этом сообщили специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«По прогнозам до конца месяца, можно сказать, что отклонение составит около -1,5 градуса. Так, средняя температура сентября в Перми составит +7,7. Такой она была в сентябре 2008 года. Если же будет хотя бы холоднее на 0,1 градуса (средняя за месяц составит +7,6), тогда сентябрь в этом году станет самым холодным с 1996 года, когда температура первого осеннего месяца составила +7 градусов», - отметили метеорологи.

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