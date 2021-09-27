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Общество27 сентября 2021 12:55

Погода в Перми на 10 дней: нас ждут два арктических вторжения

Метеорологи рассказали о погоде в Перми и Пермском крае на ближайшие 10 дней
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Минимальная температура окажется самой низкой для сентября как минимум за последние 11 лет

Минимальная температура окажется самой низкой для сентября как минимум за последние 11 лет

Фото: Анна Маркова

Конец сентября и первые дни октября в Пермском крае ожидаются очень холодными. По прогнозам инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихова, нас ждут два арктических вторжения. Всю неделю температура воздуха будет колебаться в пределах +5 до +10 градусов. Но есть вероятность, что следующая неделя порадует нас теплом.

- Первое арктическое вторжение мы наблюдаем уже сегодня, - говорит Андрей Шихов. - На юге края будет облачно и дневная температура может не превысить +5 градусов, а на севере возможны прояснения и температура составит +7…+9. По юго-востоку края, возможно, пройдет мокрый снег. Порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду. В ночь на вторник ожидаются заморозки до 0…-3 градусов. Днем ожидается увеличение облачности, потеплеет до +5…+10.

По прогнозам Шихова, ночь на среду ожидается уже очень холодной, в Перми температура может упасть до -4 градусов, по краю ожидается +1…+6. Минимальная температура окажется самой низкой для сентября как минимум за последние 11 лет. Днем будет малооблачно со средней температурой +5…+10 градусов. Ночь на четверг также ожидается очень холодной по южным и восточным районам края минимальная температура составит -4…-6 градусов.

- В Перми, а также на севере и на западе края будет уже теплее. При этом в ночь на среду и четверг вероятны туманы. Днем в четверг поступление более теплого воздуха с северо-запада будет сопровождаться увеличением облачности, по северу края небольшими осадками, температура воздуха останется на том же уровне +5…+10 градусов. В пятницу 1 октября поступит очередная порция арктического воздуха. По востоку края пройдут умеренные дожди. При этом температура воздуха составит ночью +3…+8 и днем +5…+10 градусов, - рассказал Андрей Шихов.

По предварительным прогнозам, ночь на 2 октября снова будет очень холодной, с температурой -1…-6 градусов по краю и до -4 в Перми.. Однако затем начнется постепенное потепление. Предварительно, днем в воскресенье и в начале следующей недели температура воздуха на юге края может уже превысить отметку +10 градусов.

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