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Происшествия25 сентября 2021 17:21

ПГНИУ произвел выплаты всем семьям погибших при стрельбе в университете

Также выплаты получают пострадавшие в трагедии
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Григорий СЕРЕДКИН

ПГНИУ произвел выплаты пострадавшим студентам и сотрудникам и семьям погибших при стрельбе 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

На данный момент материальную поддержку из бюджета Пермского университета получил 41 человек. Все пострадавшие и их семьи получают всю необходимую помощь — медицинскую, психологическую и финансовую.

«Мы благодарны каждому, кто поддерживает семьи через фонды университета и участвует в сборах. Эти деньги пойдут на дальнейшую помощь пострадавшим студентам и сотрудникам вуза», - прокомментировали в университете.

Напомним, трагедия в Пермском университете произошла в понедельник, 20 сентября. На территорию вуза зашел студент первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров, едва проучившийся в ПГНИУ три недели. Он открыл стрельбу из дробовика по всем, кто попадался ему на пути.