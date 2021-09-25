Дмитрий Анащенко стал исполняющим обязанности главы краевого СКР

Дмитрий Анащенко.

25 сентября, на церемонии прощания с руководителем Следственного управления СКР по Пермскому краю Сергеем Сарапульцевым его заместитель, полковник юстиции Дмитрий Анащенко был представлен как и.о. главы регионального СКР.

Напомним, Сергей Юрьевич Сарапульцев ушел из жизни вечером 23 сентября. Что именно стало причиной, толкнувшей полковника на этот шаг, пока неизвестно. По факту его гибели проводится проверка.

Полковник юстиции возглавлял следственное управление СКР по Пермскому краю в июле 2018 года, сменив на этом посту генерала-лейтенанта Марину Заббарову.