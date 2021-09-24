В Перми оправдали чиновницу, обвиняемую в гибели женщины от укусов собак

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Фото: Майя Гусейнова
В Перми суд оправдал сотрулницу Управления экологии и природопользования администрации Перми.Ее обвинили в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть человека. Об оправдательном приговоре в своем Facebook написала адвокат подсудимой Ольга Бедерсон.
Пермская прокуратура просила для обвиняемой 3 года колонии.
Напомним, инцидент произошел в марте 2020 года. Около полуночи 27 марта в Мотовилихинском районе Перми на улице Клыкова в микрорайоне Висим был обнаружили труп 58-летней женщины. Вокруг нее сгрудилась стая собак, которые грызли тело.
Женщина была в гостях у подруги, которая жила на соседней улице. Подруги выпили. Около полуночи она возвращалась домой, когда стая на нее напала.
По мнению следствия и прокуратуры, если бы подсудимая приняла меры, трагедии можно было бы избежать. Своей вины чиновница не признает.
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