Отправила прощальное сообщение и фотографию: в Перми девушку от суицида спасла ее подруга

Случай произошел в Дзержинском районе. Фото: Кунгурская служба спасения.

22 сентября в Перми удалось предотвратить трагедию. По информации источника, девушка решила совершить суицид. Перед этим она прислала сообщение, в котором рассказала о своих намерениях подруге и скинула фото места, где собралась совершить задуманное.

Подруга быстро отреагировала и позвонила в экстренные службы. На место приехали полицейские и спасатели. Они смогли отговорить девушку от страшного поступка и оказали ей психологическую помощь.

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