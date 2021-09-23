Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 сентября 2021 7:40

Из-за аварии в центре Перми встало движение трамваев

ДТП произошло на перекрестке Комсомольского проспекта и Революции
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Легковушка подрезала трамвай в центре Перми. Фото: ВКонтакте "ЧП ДТП Пермь".

Легковушка подрезала трамвай в центре Перми. Фото: ВКонтакте "ЧП ДТП Пермь".

В Перми утром 23 сентября произошло ДТП на перекрестке Комсомольского проспекта и Революции. Об этом сообщают очевидцы, которые поделились фото в социальных сетях. Столкнулись легковой автомобиль и трамвай. Движение электротранспорта остановлено.

Напомним, вечером 22 сентября произошло ДТП в микрорайоне Кислотные дачи. На перекресте улиц Ракитная и Черняховского столкнулись автомобиль SsangYong и полицейский УАЗ, об этом «КП» сообщили очевидцы произошедшего.