Из-за аварии в центре Перми встало движение трамваев

Легковушка подрезала трамвай в центре Перми. Фото: ВКонтакте "ЧП ДТП Пермь".

В Перми утром 23 сентября произошло ДТП на перекрестке Комсомольского проспекта и Революции. Об этом сообщают очевидцы, которые поделились фото в социальных сетях. Столкнулись легковой автомобиль и трамвай. Движение электротранспорта остановлено.

Напомним, вечером 22 сентября произошло ДТП в микрорайоне Кислотные дачи. На перекресте улиц Ракитная и Черняховского столкнулись автомобиль SsangYong и полицейский УАЗ, об этом «КП» сообщили очевидцы произошедшего.