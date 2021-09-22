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Происшествия22 сентября 2021 19:15

В Перми полицейский УАЗ перевернулся на дороге, попав в ДТП

Происшествие случилось в Орджоникидзевском районе
Анна Маркова
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ДТП произошло в микрорайоне Кислотные дачи.

ДТП произошло в микрорайоне Кислотные дачи.

Фото: Анна Маркова

В Перми вечером 22 сентября произошло ДТП в микрорайоне Кислотные дачи. На перекресте улиц Ракитная и Черняховского столкнулись автомобиль SsangYong и полицейский УАЗ, об этом «КП» сообщили очевидцы произошедшего.

На месте происшествия приехали пожарные и машина скорой помощи.

По предварительной информации ГУ МВД по Пермскому краю, служебный автомобиль двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами. Информация о пострадавших уточняется.

Информация о пострадавших уточняется.

Информация о пострадавших уточняется.

Фото: Анна Маркова