В Перми полицейский УАЗ перевернулся на дороге, попав в ДТП

ДТП произошло в микрорайоне Кислотные дачи. Фото: Анна Маркова

В Перми вечером 22 сентября произошло ДТП в микрорайоне Кислотные дачи. На перекресте улиц Ракитная и Черняховского столкнулись автомобиль SsangYong и полицейский УАЗ, об этом «КП» сообщили очевидцы произошедшего.

На месте происшествия приехали пожарные и машина скорой помощи.

По предварительной информации ГУ МВД по Пермскому краю, служебный автомобиль двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами. Информация о пострадавших уточняется.