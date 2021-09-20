Фото: ФК "Звезда"

Пермский ФК «Звезда» представил нового главного тренера. Команду возглавил Валерий Петраков.

63-летний специалист начал тренировать в конце 1980-х в шведском «Лулео». С 1997 по 2001 годы работал в тренерском штабе московского «Торпедо», откуда его пригласили на пост главного тренера томской «Томи». Трижды команда завоевывала бронзовые награды первого дивизиона (2002, 2003 и 2015 г.). С 2004 года возглавлял клубы РПЛ: ФК «Москва» (2004) и ФК «Ростов» (2005).

В 2006 году вернулся в «Томь», которая заняла под его руководством восьмое место в Премьер-лиге – лучший результат в истории клуба. А в сезоне 2015/16 Валерий Петраков вывел «Томь» в РПЛ.

Также работал главным тренером команд «Алания» (Владикавказ), «Динамо» (Брянск), «Химки», «Торпедо» (Москва). Последним местом работы Валерия Петракова был «Луч» (Владивосток).

Напомним, прежний тренер «Звезды» Константин Парамонов покинул команду в начале сентября. Сейчас пермяки занимают девятое место турнирной таблицы группы «4» ФНЛ-2 с 11 очками в активе.