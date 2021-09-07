Константин Парамонов. Фото: ФК "Звезда"

Константин Парамонов покинул пост главного тренера ФК «Звезда». Об этом рассказали в пресс-службе пермского клуба. Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполнять его обязанности будет Максим Гавриш.

Напомним, в текущем сезоне после семи матчей «Звезда» занимает 9-е место турнирной таблицы. У клуба 3 победы, 1 ничья и 3 поражения.

Последний на данный момент матч клуб проиграл на выезде, уступив «Спартаку» из Туймазов – 2:3.

Константин Парамонов возглавлял «Звезду» с момента возрождения клуба в 2018 году по декабрь 2019 года. В клуб тренер вернулся в июне 2021 года после того, как прежний наставник «Звезды» Рустем Хузин возглавил «Амкар».