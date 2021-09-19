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Политика19 сентября 2021 7:48

В Перми робот стал наблюдателем на выборах

Он снимает все происходящее на участке на камеру
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В прошлом году этот робот дежурил во Дворце культуры ВОС

В прошлом году этот робот дежурил во Дворце культуры ВОС

Фото: архив "КП"

Наблюдателем на одном из избирательных участков в Перми зарегистрировался робот Юра.

Рабочее место человекоподобного робота находится во дворце детского творчества на улице Сибирской. Там андроид не только наблюдает за избирательным участком и снимает все происходящее на камеру, но и консультирует избирателей, пришедших на выборы.

В прошлом году этот робот дежурил во Дворце культуры ВОС, где консультировал избирателей во время выборов губернатора.

Напомним, роботы, похожие на людей, могут поддерживать диалог и демонстрировать эмоции. А еще они начинают трудиться наравне с людьми.