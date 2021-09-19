В Перми робот стал наблюдателем на выборах

В прошлом году этот робот дежурил во Дворце культуры ВОС
Фото: архив "КП"
Наблюдателем на одном из избирательных участков в Перми зарегистрировался робот Юра.
Рабочее место человекоподобного робота находится во дворце детского творчества на улице Сибирской. Там андроид не только наблюдает за избирательным участком и снимает все происходящее на камеру, но и консультирует избирателей, пришедших на выборы.
В прошлом году этот робот дежурил во Дворце культуры ВОС, где консультировал избирателей во время выборов губернатора.
Напомним, роботы, похожие на людей, могут поддерживать диалог и демонстрировать эмоции. А еще они начинают трудиться наравне с людьми.