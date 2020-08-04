Шатенка в очках, Эйнштейн и Алекс. Почему роботы все больше походят на людей

Роботы становятся все более похожими на людей. И не только внешне. Они могут поддерживать диалог и демонстрировать эмоции. А еще они начинают трудиться наравне с людьми.

Где работают роботы-люди

1. В июле официальное рабочее место получила девушка-робот по имени Robo-C. Длинноволосая шатенка в очках начала принимать документы у посетителей пермского многофункционального центра. Она выдает справки об отсутствии судимостей и наказании за наркотики, а вскоре займется выдачей российских и заграничных паспортов.

2. Алекс - двойник председателя совета директоров компании Promobot Алексея Южакова - одно время работал ведущим новостей на ТВ, а сейчас иногда подменяет «своего человека» на встречах и конференциях. Может прочитать доклад и ответить на вопросы слушателей.

Алекс и Алексей Южаков. Фото: Promobot

3.Брат-близнец Алекса - Юрий Алексеевич - преподает в Пермском медицинском университете. На практике со студентами робот имитирует поведение пациента на приеме у врача. Сообщает «свои» симптомы и анализирует, как студент пытается поставить диагноз и назначить лечение. В конце сеанса робот подводит итоги и отправляет их «живому» преподавателю.

Роболт Юра преподает в медуниверситете. Фото: Promobot

4.Еще несколько братьев Алекса работают на выставках «Город роботов», «Робополис» и в технических музеях Москвы и Санкт-Петербурга, выступая и в качестве экскурсовода, и в качестве экспоната.

5.Двойник Альберта Эйнштейна постоянного рабочего места не имеет. Он представляет возможности компании на различных выставках, форумах и конференциях, общаясь с людьми в манере известного ученого.

В пермский МФЦ приняли на работу девушку-робота 00:00 00:00

- Есть только две бесконечные вещи - Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен, - заявляет робот-Эйнштейн.

Эйнштейн работает на выставках. Фото: Promobot

6.А роботу с лицом Шварценеггера повезло меньше. Агенты актера потребовали отказаться от использования внешности «Железного Арни». Ему пришлось поменять лицо, и пока Арни сидит без работы.

Кстати, заинтересовались пермскими андроидами и в США. К примеру, риэлторская компания из Нью-Йорка хотела бы завести в своем офисе робота-менеджера. Но пока еще только ведутся переговоры.

Приятнее общаться с андроидом, чем с терминалом

Всего инженеры Promobot создали 11 человекоподобных андроидов. Но зачем роботу человеческая внешность? Ведь симпатичные мультяшные Промоботы с бездонными голубыми глазами уже покорили весь мир. Они работают в аэропортах, отелях, музеях, и везде люди пользуются их услугами и с удовольствием делают селфи.

- В 70-х годах прошлого века было проведено научное исследование «Зловещая долина робототехники», в результате которого выяснилось, что люди максимально готовы взаимодействовать с техникой, когда техника выглядит как человек, - объяснил директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. - В том же МФЦ стоит терминал по выдаче талонов электронной очереди, но им пользуются 3 человека из 10. Остальные встают в очередь и готовы ждать, когда талончик им выдаст человек. Сервисные роботы должны располагать людей, поэтому у них появляются руки, лица и эмоции, присущие человеку.

- Многие уже волнуются: не займут ли роботы их рабочие места?

- На протяжении всего существования человечества новые технологии замещали рутинные, скучные или опасные виды деятельности, - говорит Олег Кивокурцев. - И всегда появление новых технологий создавало новые рабочие места, поэтому массовых сокращений появление роботов не принесет. Наоборот, человек, который просто сканировал документы, выполнял монотонные обязанности и решал скучные задачи, сможет стать оператором, который управляет группой подобных роботов. И работать ему станет намного интереснее.