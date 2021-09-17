В Перми с восьмого этажа упала женщина

Женщина погибла, выпав с 8 этажа. Фото: архив "КП"

В Перми рано утром 17 сентября в Мотовилихинском районе произошел трагический случай. По информации источника, с высоты 8 этажа дома по улице Ивана Франко, 44 упала 45-летняя женщина. Она скончалась на месте, приехавшие медики лишь зафиксировали ее смерть. В полиции проводят проверку по факту произошедшего.

Напомним, 15 сентября с балкона 20-этажного дома на улице Елькина, 39 выпала девушка. На место вызвали сотрудников полиции и «скорую». Девушка осталась жива, ее отвезли в больницу.