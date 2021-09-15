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Происшествия15 сентября 2021 17:49

В Перми девушка выжила после падения с 20-этажного дома

ЧП произошло на улице Елькина
Анна Маркова
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Девушка погибла на месте. Фото: Chp_59

Девушка погибла на месте. Фото: Chp_59

В Перми 15 сентября с балкона 20-этажного дома на улице Елькина, 39 выпала девушка. Об этом сообщают очевидцы произошедшего. На место вызвали сотрудников полиции и «скорую». Девушка осталась жива, ее отвезли в больницу.

Подробности произошедшего выясняются ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, а среду в самом центре Перми из окна дома на козырек подъезда выпал мужчина. Фото разместили очевидцы события в социальных сетях.

- В полицию поступило сообщение о том что из окна пятого этажа в одном из домов по улице Елькина выпала девушка 1994 года рождения, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка.