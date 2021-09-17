В Пермском крае в реке нашли труп мужчины

Фото: Кунгурская служба спасения.

В Кунгурском районе на реке Сылве нашли труп мужчины. 16 сентября спасатели с водолазами выезжали несколько раз на его поиски. Первая попытка не дала результатов, дно осмотрели, но мужчину не нашли, чуть позднее очевидцы назвали примерное место, где видели погибшего и поиски были продолжены. По информации Кунгурской службы спасения, в течении часа тело человека было найдено и поднято на поверхность, доставлено на берег и передано сотрудникам полиции. Им предстоит выяснить личность погибшего, а экспертам причины смерти.

Напомним, в Кунгурском районе на реке Сылве пропал мужчина. Происшествие случилось в начале сентября. Товарищи шли на двух моторных лодках от деревни Курманаево до Зуят. Один из мужчин на лодке ушел вперед, через некоторое время он заметил, что потерял товарища из виду. Он развернулся и за поворотом на реке заметил лодку друга. Подплыл к ней ближе, но она была пуста.