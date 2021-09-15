В Пермском крае двое мужчин плыли на лодках - один из них исчез

На реке Сылве пропал мужчина. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В Кунгурском районе на реке Сылве пропал мужчина. Происшествие случилось в начале сентября. Товарищи шли на двух моторных лодках от деревни Курманаево до Зуят. Один из мужчин на лодке ушел вперед, через некоторое время он заметил, что потерял товарища из виду. Он развернулся и за поворотом на реке заметил лодку друга. Подплыл к ней ближе, но она была пуста.

На днях сотрудники Кунгурской службы спасения несколько раз выезжали на поиски пропавшего 48-летнего мужчины, но результатов они не дали.

- Точного места, где пропал мужчина нет, - рассказали в Кунгурской службе спасения. - Река в том месте широкая, вода мутная, сейчас поиски прекращены.