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Спорт15 сентября 2021 7:00

«Молот» пополнил защитник ярославского «Локомотива»

К клубу присоединился Антон Малышев
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: ХК "Молот"

Фото: ХК "Молот"

В Пермь командирован защитник системы ярославского «Локомотива» Антон Малышев. Об этом рассказали в пресс-службе «Молота».

Сезон-2020/2021 хоккеист провел в основной команде «Локомотива». В 49 матчах набрал 4 очка за результативность (4 голевые передачи).

Отметим, что хоккеист неоднократно привлекался в расположение юниорской, а также молодежной сборной России, в составе которых стал обладателем Кубка Мира среди молодежи (2019). Он также является серебряным призером Чемпионата Мира среди молодежи (2020).

Напомним, ранее «Молот» стартовал в новом сезоне с четырех домашних побед подряд.