«Молот» одержал четвертую победу подряд и возглавил турнирную таблицу ВХЛ

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» победой завершил домашнюю серию и после первых четырех матчей сезона ВХЛ-2021/2022 возглавил турнирную таблицу регулярного чемпионата. Накануне, 12 сентября подопечные Альберта Логинова в серии буллитов обыграли тульский АКМ (1:0).

Напомним, началась домашняя серия «Молота» с победы над «Ростовом» (4:3). Далее пермяки разгромили воронежский «Буран» - 6:3, а в третьем матче – «Тамбов» (4:0).

Сейчас у «Молота» 8 очков после четырех проведенных игр и первое место турнирной таблицы «регулярки». Столько же очков и у ханты-мансийской «Югры».

В следующий раз пермские хоккеисты выйдут на лед 16 сентября. В Новокузнецке «Молот» встретится с новокузнецким «Металлургом» (0+).