В Прикамье на видео попали последние секунды жизни мотоциклиста

Фото из соцсетей

В Чайковском в районе площади Победы разбился мотоциклист. Погибший не справился с управлением и въехал в фонарный столб. ДТП произошло вечером 13 сентября.

Удар был такой силы, что погибший отлетел от мотоцикла на несколько метров. Спасти его жизнь врачам не удалось. В социальных сетях появилось видео момента смертельного ДТП. На кадрах видно, как мотоциклист не смог зайти в поворот и на большой скорости врезался в столб.

В социальных сетях друзья и близкие погибшего мужчины рассказали, что он был президентом Чайковского байкерского клуба. О нем отзываются только добрыми словами.

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