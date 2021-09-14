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Происшествия14 сентября 2021 13:16

Под Краснокамском полностью ликвидировали нефтяное пятно

Нефть собрали в емкости и скоро утилизируют
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Фото: Росводресурсы/Instagram

Фото: Фото: Росводресурсы/Instagram

Под Краснокамском полностью ликвидировали нефтяное пятно. Об этом сообщили в соцсетях администрации Краснокамского городского округа.

Нефтяная жидкость собрана в емкости и приготовлена на утилизацию. Заканчивается очистка берегов реки антисептическими средствами. Угрозы для людей и экологии нет.

Правоохранительные органы продолжают работу по поиску источника загрязнения.

Напомним, загрязнение на Каме близ Краснокамска обнаружили в начале прошлой недели. Нефтяное пятно неизвестного происхождения растянулось на 150 метров. Его изолировали с помощью бон.