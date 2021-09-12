Нефтяное пятно на Каме изолировали бонами

Фото: Росводресурсы/Instagram

Специалисты Росводресурсов продолжают устранять последствия разлива нефти на Каме в Краснокамске. Нефтяное пятно изолировали бонами.

- Наши коллеги из филиала «Камводэксплуатация» Центррегионводхоза выставили 150 метров боновых ограждений, чтобы опасные вещества не попадали в акваторию Воткинского водохранилища, - говорится на официальной странице Росводресурса в Instagram.

Превышение нефтепродуктов в районе улицы Невская составило более 60 ПДК, ниже впадения в реке Малая в Лысьве - 8,8 ПДК, в районе набережной Краснокамска после производственных территорий предприятий ЦБК - 2,4 ПДК. В ведомстве добавили, что питьевые водозаборы загрязнением не затронуты, они расположены выше по течению.

Ликвидировать последствия разлива нефти будут с помощью сорбента. Источник загрязнение установить пока не удалось. Проверкой произошедшего занимается природоохранная прокуратура.

Напомним, загрязнение на Каме было обнаружено в начале этой недели. Нефтяное пятно растянулось на 150 метров