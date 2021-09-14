Антон Немкин: «Диалог с жителями – важный инструмент решения многих проблем»

В ходе онлайн-приема обсуждались проблемы, которые волнуют пермяков.

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» продолжают организовывать онлайн-встречи с жителями Прикамья в режиме видеоконференций. Такой формат оказался эффективным в условиях пандемии, он также позволяет участвовать в диалоге маломобильным людям и тем, кто находится в группе риска заражения коронавирусом.

Одна из традиционных тем такого общения – проблемы ЖКХ.

На этот раз на вопросы пермяков отвечал замглавы администрации Перми Игорь Субботин. В разговоре также приняли участие руководитель штаба Альберт Демченко и активист ОНФ, инициатор создания «Цифровой долины Прикамья» Антон Немкин.

Как отметил Антон Немкин, подобные онлайн-приемы жителей по волнующим их вопросам – это важный инструмент решения многих проблем.

- Зачастую только благодаря личному общению с гражданами можно понять, какие проблемы их реально волнуют и над чем власти нужно работать, - отметил Антон Немкин. - Безусловно, такие приемы необходимо проводить регулярно.

Пути решения проблем проговаривались непосредственно в ходе приема.

В ходе диалога горожан интересовали самые разные вопросы – по газификации, по проведению капремонта домов, по расселению ветхого и аварийного жилья и другие.

К примеру, жительница дома в Дзержинском районе пожаловалась, что в ее угловой квартире холодно и надо бы во время капремонта утеплить стены.

- Нашему ТСЖ администрацией Перми выделила деньги на ремонт фасада, - рассказала она. – Я думаю, что до того, как фасад начнут ремонтировать, нужно утеплить наружную стену, ведь она промерзает из-за того, что сосед снизу сделал перепланировку помещения и нарушил систему отопления.

Заместитель главы городской администрации пообещал, что возьмет этот вопрос под личный контроль.

- Мы проведем все необходимые замеры по теплу и выясним, какие работы необходимо выполнить для устранения этой проблемы, - объяснил Игорь Субботин.

Пути решения «точечных» проблем проговаривались непосредственно в ходе приема. Обсуждались и вопросы, которые беспокоят многих жителей города.

- Много обращений касалось программы социальной газификации, которую предложила партия «Единая Россия» и поддержал президент, - отметил Антон Немкин. - Кроме того люди ждут результатов от реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья, которая также была продлена президентом. В рамках приема по всем этим обращениям и заявкам были даны подробные разъяснения.