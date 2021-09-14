В воскресенье в Перми прошел «бирюзовый» автопробег

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В воскресенье, 12 сентября региональное отделение партии «Новые люди» провело автопробег. Они проехали по главным улицам и достопримечательностям краевой столицы. От «Райского сада» в Мотовилихинском районе, через центральную площадь города поток новых партийцев проследовал до Свердловского района.

Формат мероприятия был выбран неслучайно. По словам руководителя регионального отделения партии «Новые люди» и организатора автопробега Яны Шубейкиной: «Были сделаны наклейки на машины с символикой партии. Так как это выглядело привлекательно, и люди обращали на них внимание, то мы решили - почему бы не сделать бирюзовую волну по всему городу?» Участниками пробега стали кандидаты и сторонники партии - 14 автомобилей и более 20 человек. На пути участников пробега приветствовали другие автомобилисты.

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Яна Шубейкина отметила, что: «Люди часто сами подходили и говорили, что знакомы с нашей деятельностью и будут нас поддерживать. Поддержки оказалось достаточно много».

В ходе пробега представители партии раздавали свои буклеты, общались с людьми, узнавали о проблемах и трудностях населения. Бойко шел сбор подписей под петицией о перераспределении бюджетных налоговых отчислений в пользу края. Также молодые политики рассказывали о себе, о работе партии и о своих шансах на предстоящих выборах. «По мнению ВЦИОМа мы единственная непарламентская партия, которая преодолеет 5% барьер – это людей очень радует, они понимают, что их голос не пропадет», – отметила Яна Шубейкина. Напомним, по данным исследования на тему «Шансы непарламентских партий на прохождение в Госдуму по итогам выборов 2021 года» «Новые люди» смогут преодолеть пятипроцентный барьер.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев ранее отмечал, что каждый пятый человек в России пока уверенно не определился, за кого голосовать.