В Перми скончался бывший главный врач Горбольницы № 21

Виктору Николаеву было 73 года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пермский краевой Минздрав с прискорбием сообщил, что в Перми на 74 году жизни скончался бывший главный врач Городской больницы № 21 Виктор Владимирович Николаев. Он ушел 12 сентября после продолжительной болезни.

После окончания медицинского института Виктор Владимирович десять лет отработал в Межобластном противотуберкулезном диспансере, затем в областном управлении здравоохранения. С июля 1992 года по октябрь 2008-го возглавлял Городскую больницу № 21.

За свою работу был отмечен званием «Заслуженный врач Российской Федерации».

Министерство здравоохранения и коллеги Виктора Владимировича приносят искренние соболезнования его родным и близким. Прощание состоится 14 сентября в 13.30 в Зале прощания при храме Князя Владимира (ул. Кировоградская, 194), отпевание в 14.00.