Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 16:56

Световые ели и Снежная королева на Компросе: в мэрии рассказали, как украсят Пермь к Новому году

В городе будут вновь проложены новогодние маршруты
Алена ОВЧИННИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба администрации Перми.

Фото: пресс-служба администрации Перми.

В мэрии рассказали, как будут создавать праздничную новогоднюю атмосферу на улицах Перми. Уже известно, что главная городская елка будет украшена световым шатром за 2,6 миллиона рублей. Его диаметр будет 48 метров, шатер будет состоять из 240 нитей и иметь 24 световых декоративных элемента. Конструкция будет располагаться на высоте 27 метров, спускаться нитями до 5 метров и держаться на 24 опорах.

- Комсомольский проспект дополнит Снежная королева, а у Центрального рынка разместятся сказочные пегасы, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Комсомольский проспект будет украшен с помощью узорных световых инсталляций, а на опорах освещения по улице Революции появятся причудливые элементы оформления. На набережной появятся световые ели и будет оформлена ротонда.

В районах города будут оформлены новогодние маршруты.