Световые ели и Снежная королева на Компросе: в мэрии рассказали, как украсят Пермь к Новому году

Фото: пресс-служба администрации Перми.

В мэрии рассказали, как будут создавать праздничную новогоднюю атмосферу на улицах Перми. Уже известно, что главная городская елка будет украшена световым шатром за 2,6 миллиона рублей. Его диаметр будет 48 метров, шатер будет состоять из 240 нитей и иметь 24 световых декоративных элемента. Конструкция будет располагаться на высоте 27 метров, спускаться нитями до 5 метров и держаться на 24 опорах.

- Комсомольский проспект дополнит Снежная королева, а у Центрального рынка разместятся сказочные пегасы, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Комсомольский проспект будет украшен с помощью узорных световых инсталляций, а на опорах освещения по улице Революции появятся причудливые элементы оформления. На набережной появятся световые ели и будет оформлена ротонда.

В районах города будут оформлены новогодние маршруты.