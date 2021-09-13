Пермскую новогоднюю ель украсит световой купол за 2,6 миллиона рублей

Вот так выглядела прошлая новогодняя ель. Фото: Анна Маркова

Стартовал электронный конкурс на изготовление светового купола для пермской новогодней ели, которая традиционно разместится на городской эспланаде в Перми в 68-м квартале. Максимальная стоимость контракта - 2,6 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заявки на участие принимаются до 4 октября. Заказчик - Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий. Диаметр купола – 48 метров. Количество нитей, составляющих световой купол — 240.

Изготовить и установить данную конструкцию подрядчик должен до 15 ноября 2021 года.