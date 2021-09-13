Окончены поиски молодого пермяка, который пропал в Екатеринбурге

В Екатеринбурге окончены поиски 21-летнего пермяка Андрея Галяутдинов. Фото: архив "КП"

В Екатеринбурге окончены поиски 21-летнего пермяка Андрея Галяутдинов. Молодого человека на улице обнаружили полицейские 11 сентября и доставили в отдел, об этом рассказала мама парня. Напомним, в августе молодой человек уехал в соседний регион на фестиваль. Он страдает психическим заболеванием и ему требуется медицинская помощь. На фестивале он работал волонтером, потом решил остаться в Екатеринбурге еще на некоторое время, а потом перестал выходить на связь. Прохожие обнаружили его паспорт на улице.

Мама Андрея находится в Екатеринбурге.

- Сейчас его определили в специализированное учреждение в Екатеринбурге, - говорит Наталья. – Он совершенно ушел из реалий, живя на улице, говорит, что ему хорошо, сопротивляется. Ему будет оказана помощь, но я бы хотела перевести его в другое учреждение, пока не знаю, как мне это сделать. В Пермь его привезти сейчас не получится.