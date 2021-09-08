Нашли только паспорт: в Екатеринбурге пропал 21-летний пермяк

Андрей Галяутдинов из Перми пропал в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге пропал 21-летний пермяк Андрей Галяутдинов. В августе молодой человек уехал в соседний регион на фестиваль. Он работал там волонтером, потом решил остаться в Екатеринбурге еще на некоторое время, но уже больше двух недель не выходит на связь. Его мама обратилась за помощью в полицию и к волонтерам.

- Андрей страдает шизофренией, ему необходимо сезонное лечение, - говорит Наталья, мама пропавшего молодого человека. – Я узнала, что Андрюша уехал из Перми, уже когда он был в Екатеринбурге. Он позвонил и сказал, что приехал на фестиваль. До 20 авгутса мы созванивались, а после он пропал и перестал выходить в соцсети. Я несколько раз ездила в Екатеринбург, расклеивала листовки, но все бесполезно.

По словам Натальи, прохожие нашли паспорт Андрея на улице, в том месте, где часто собираются люди без определенного места жительства. Наталья подала заявления в полиции Екатеринбурга и Перми, но пока результатов нет.

- Андрей безобидный, но когда случаются обострения, он становится очень рассеянным, - говорит Наталья. – Я очень переживаю за него и надеюсь на помощь людей, которые, возможно, увидят его.

Если вы видели Андрея Галяутдинова или знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам: 102 или 8-922-334-27-42 - мама.

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