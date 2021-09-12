Пропавшую в Пермском крае 1 сентября женщину нашли погибшей

Фото: поисковой отряд "Регион 59"

Пропавшую 1 сентября 77-летнюю Валентину Бордюгову нашли погибшей. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда Регион 59.

Напомним, вечером 1 сентября Валентина Бордюгова вышла из дома по улице Черноморской в Чусовом и исчезла. Почти две недели женщину искали полицейские и волонтеры. К сожалению, сегодня поисковики сообщили грустную весть о том, что пенсионерку нашли погибшей. По предварительной информации, смерть женщины не носит криминальный характер.

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