В Пермском крае окончены поиски пропавшего 14-летнего мальчика

- Фото: Василий Вахрин

- Найден, жив, - сообщили волонтеры поискового отряда "Регион 59" к записи о пропавшем в Пермском крае 14-летнем подростке.

Напомним,14-летний подросток пропал три недели назад. 21 августа он ушел из центра помощи детям Соликамска и с тех пор его местонахождение было неизвестно. Парня искали волонтер и полицейские.

В воскресенье, 12 сентября, волонтеры сообщали радостную весть о том, что подростка нашли живым в Березниках.

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