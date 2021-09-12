В Перми сбили 18-летнего пешехода

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В субботу, 11 сентября, в Мотовилихинском районе Перми сбили 18-летнего пешехода. Авария произошла около 20:00 в районе дома по улице Старцева, 65. По предварительной информации МВД, правила нарушил 32-летний водитель "четырнадцатой", который ехал на "красный". Молодой человек шел на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавшего с разными травмами увезли в Пермскую краевую клиническую больницу. Правоохранители проводят проверку.

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