В Перми в аварии пострадали три человека

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Фото: Василий Вахрин
В субботу, 11 сентября, в Орджоникидзевском районе Перми возле дома №98 по улице Фрунзе столкнулись две легковушки. По информации источника "КП", аварии пострадали три человека. 38-летнего водителя с различными травмами увезли в Городскую клиническую больницу №2, еще одному 62-летнему водителю и 36-летней пассажирке рекомендовано амбулаторное лечение.
В причинах аварии разбираются правоохранительные органы.
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