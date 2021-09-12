В расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы до Астрахани, Мурманска и Махачкалы

Документ со списком новых авианаправлений опубликован на сайте Росавиаци
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С конца сентября из Перми появятся внутренние рейсы до Астрахани, Махачкалы, Мурманска, Норильска, Омска и Челябинска. Документ со списком новых авианаправлений опубликован на сайте Росавиации.
Так, с 25 сентября из Перми можно будет улететь в Махачкалу и Челябинск, с 26 сентября - в Астрахань и Мурманск, с 27 сентября из аэропорта «Большое Савино» пустят рейс Пермь - Норильск, а с 28 сентября - Пермь - Омск.
Перелеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings на условиях софинансирования из бюджета Пермского края.
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