В расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы до Астрахани, Мурманска и Махачкалы

Документ со списком новых авианаправлений опубликован на сайте Росавиаци Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С конца сентября из Перми появятся внутренние рейсы до Астрахани, Махачкалы, Мурманска, Норильска, Омска и Челябинска. Документ со списком новых авианаправлений опубликован на сайте Росавиации.

Так, с 25 сентября из Перми можно будет улететь в Махачкалу и Челябинск, с 26 сентября - в Астрахань и Мурманск, с 27 сентября из аэропорта «Большое Савино» пустят рейс Пермь - Норильск, а с 28 сентября - Пермь - Омск.

Перелеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings на условиях софинансирования из бюджета Пермского края.

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