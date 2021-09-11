Прощание с Ильей Неустроевым пройдет 13 сентября

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- На 52 году жизни не стало известного пермского политика Ильи Григорьевича Неустроева, - опубликован пост на странице в Facebook Законодательного собрания Пермского края. - Вся его трудовая биография была посвящена служению людям. Его всегда отличали высокое чувство общественного долга, целеустремленность в работе, уважительное отношение к людям. Он был человеком большой души и открытого сердца.

Илья Григорьевич избирался депутатом Законодательного Собрания Пермской области второго и третьего созывов, представлял интересы жителей Индустриального района города Перми. В 2006 году был избран депутатом Законодательного Собрания Пермского края первого созыва, являлся членом комитета по государственной политике и местному самоуправлению и руководителем депутатской группы «ПРАВОЕ ДЕЛО».

Его парламентская деятельность служила примером настоящей преданности своим избирателям, он был в числе самых активных депутатов и всегда чутко прислушивался к просьбам и пожеланиям своих земляков. Илья Григорьевич пользовался авторитетом и уважением у своих коллег по депутатскому корпусу и жителей Пермского края.

За годы работы он был заместителем главы администрации Ленинского района Перми по социальным вопросам, занимал пост заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, возглавлял АО «Пермский гарантийный фонд» и правление «Пермского фонда развития предпринимательства». С 2018 по 2019 год был генеральным директором АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края».

Независимо от занимаемых должностей, Илья Григорьевич во всех сферах своей деятельности всегда демонстрировал высокую компетентность и организаторские способности. В памяти он навсегда останется талантливым руководителем и неравнодушным депутатом, которого отличали трудоспособность и оптимизм.

Руководство, депутаты и аппарат Законодательного Собрания Пермского края выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Светлые воспоминания об Илье Григорьевиче навечно останутся в наших сердцах.

Прощание с Ильей Неустроевым пройдет 13 сентября в 13.20 в большом зале на ул. Старцева, 61.

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