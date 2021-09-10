В Перми умер известный политик Илья Неустроев

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В Перми скончался бывший депутат Законодательного собрания Илья Неустроев. Он родился в 1970 году, окончил юрфак Пермского университета.

В конце 1990-х и начале 2000-х он активно работал в региональном парламенте, будучи депутатом Законодательного собрания первого и второго созывов. В 2013 году начал карьеру чиновника – сначала стал заместителем администрации Ленинского района Перми по социальным вопросам, потом работал в городской администрации Екатеринбурга, затем был приглашен на должность заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. С ноября 2018-го по октябрь 2019 года занимал пост гендиректора АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края».

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