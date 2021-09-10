Экологи проверят состояние пересохшего «Утиного болота»

Утиное болото. Фото: соцсети

В Перми экологи проверят состояние «Утиного болота» в Закамске, которое пересохло из-за жары минувшим летом. Об этом рассказали в пермской горадминистрации.

Подрядчик проведет натурные обследования, отбор проб, лабораторные исследования качества воды и другие работы. Также на территории организуют регулярную уборку мусора.

Охраняемый ландшафт «Утиное болото» образован в 1991 году. Его площадь – 11,83 гектаров.

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