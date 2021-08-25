В Закамске из-за жары обмелело «Утиное болото»

Фото: Мой город Пермь

В Перми из-за аномальной жары обмелело «Утиное болото», расположенное в районе бывшего кинотеатра «Рубин» в Кировском районе города.

Как говорят в соцсетях местные жители, в водоеме практически перестали появляться утки. Теперь вместо них – крысы.

В городской мэрии рассказали, что теперь ситуацией на территории болота займутся эксперты. Специалисты проводят обследования на месте, отбор проб и лабораторные исследования.

Напомним, «Утиное болото» является особо охраняемой природной территорией местного значения.