«Амкар» продлил контракт с Никитой Решетняком

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Пресс-служба ФК «Амкар-Пермь» сообщила о продлении контракта с 21-летним голкипером Никитой Решетняком. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

Никита Решетняк выступает за «Амкар» с момента возрождения клуба и сыграл за пермяков 8 официальных матчей. Один – в Кубке России по футболу и семь – во втором дивизионе ФНЛ. За все матчи он пропустил всего 5 голов. В среднем – 0,6 гола за игру.

Напомним, ранее «Амкар» обыграл на выезде «Торпедо» из Миасса (2:0). Следующий матч «красно-черные» проведут 16 сентября. В Перми наша команда примет «Новосибирск» (0+).

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