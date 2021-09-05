Победа на классе: «Амкар» в гостях обыграл миасское «Торпедо»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Пермский «Амкар» одержал вторую выездную победу подряд. Со счетом 2:0 подопечные Рустема Хузина обыграли миасское «Торпедо». Игра прошла 5 сентября в Миассе на местном стадионе «Труд». Голами в составе нашей команды отличились Александр Голубцов и Павел Соломатин.

Начался матч под диктовку «Амкара» и это тут же принесло свои плоды в виде быстрого гола. Александр Голубцов оказался совсем один в районе линии штрафной, получил мяч и расстрелял ворота хозяев – 1:0.

Второго гола долго ждать не пришлось: на 22-й минуте гости вырвались в контратаку и тот же Голубцов сделал точный пас на Павла Соломатина. Форвард вышел один на один с вратарем и пробил дальнюю девятку ворот Ильи Игнатьева, оформив свой второй гол за «Амкар» в сезоне. Гол и пас – на счету Александра Голубцова, который после получаса игры покинул поле из-за небольшого повреждения.

Но хозяева сдаваться не собирались и временами выглядели очень неплохо. Регулярно атаковали ворота фаворита и усложняли жизнь обороне «красно-черных». Так, в конце тайма голкипер пермяков Никита Решетняк сотворил тройное спасение ворот после опаснейшей атаки «Торпедо», отбив серию ударов в упор.

Второй тайм стартовал с попадания в перекладину от Даура Квеквескири. Но больше опасных моментов гости не имели. А вот хозяева ответили серией неприятных ударов – снова выручал Решетняк.

Однако мяч в воротах «Амкара» все же побывал. К радости пермских болельщиков, которых до Миасса добралось в районе сотни – с нарушением правил атакующими игроками. До конца матча хозяева провели еще несколько атак, но до реального гола дело так и не дошло.

В результате – 0:2 на табло, счет остался прежним. «Амкар», не без везения, провел два разных тайма. Но взял важные 3 очка, которые помогут в борьбе за выход в ФНЛ.

После финального свистка пермяки остались на втором месте турнирной таблицы группы «4» ФНЛ-2. Непобедимый «Челябинск» параллельно разгромил омский «Иртыш» (4:1) и вновь оторвался от «Амкара» на 4 очка. Теперь у лидера турнира 21 очко. У пермяков – 17.

Также у челябинцев игра в запасе, а наша команда сыграла уже 8 игр чемпионата и пропустит следующий тур. Замыкают четверку лидеров «Новосибирск» и ульяновская «Волга» - у обоих клубов по 14 очков.

Что будет дальше?

Следующий матч «Амкар» проведет через 10 дней. После двух выездных игр «красно-черные» в родных стенах сыграют с ФК «Новосибирск». Матч состоится на стадионе «Звезда» и назначен на 16 сентября (0+). А 26 сентября нас ожидает «пермское дерби» – «Амкар» встретится со «Звездой» (0+).

Напомним, в чемпионате «Амкар-Пермь» сыграл уже 8 матчей. Начался турнир с двух побед в Сибири – над барнаульским «Динамо» (1:0) и омским «Иртышом» (2:1). Затем последовали две ничьи – с «Тюменью» дома (1:1) и ульяновской «Волгой» на выезде (0:0). В пятом туре «амкаровцы» разгромили «Ладу-Тольятти» (6:0), но через неделю уступили «Челябинску» (0:1). Последний матч до выезда в Миасс «красно-черные» выиграли – 1:0, в Ижевске был повержен аутсайдер турнира – местный «Зенит». Как итог, после 8 матчей мы имеем 5 побед, 2 ничьи и одно поражение. А также 13 забитых и всего 3 пропущенных мяча.

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