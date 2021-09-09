В Перми отопление включили в более чем половине детсадов и школ

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми за 3 дня отопление запущено более чем в половине детских садов и школ. Об этом рассказали в пресс-службе пермской мэрии.

Так, к теплоносителю подключено уже 104 детских сада и школы, 8 учреждений культуры и 12 спортивных учреждений. Кроме того, начался запуск тепла в 159 жилых домов.

Напомним, отопительный сезон начался 7 сентября. Запуск тепла в городе – не одномоментный процесс, отопление появится постепенно, по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимние режимы.

В Перми уже третий день работает горячая линия по вопросам отопления.