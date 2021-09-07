Отопительный сезон в Перми-2021: когда дадут тепло и кому жаловаться на холодные батареи

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Перми начался отопительный сезон и уже начали работать «горячие линии» по вопросу подачи отопления. С 7 сентября тепло стали подавать в объекты социальной сферы, а после тепло придет и в жилые дома.

При звонке на горячую линию нужно сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы. Например, отсутствует отопление в доме или в квартире или наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку. А затем назвать фамилию, имя, отчество, и, по желанию, контактный телефон.

Проконсультироваться можно в администрации своего района в будние дни с 09:00 до 18:00 (в пятницу с 09:00 до 17:00) по следующим телефонам:

– Дзержинский район 246-61-37, 246-55-42;

– Индустриальный район 227-94-14, 227-93-34;

– Кировский район 205-62-18, 205-62-17;

– Ленинский район 212-13-63, 212-33-74;

– Мотовилихинский район 260-46-04, 260-37-77;

– Орджоникидзевский район 263-44-57, 263-47-26;

– Свердловский район 244-13-89, 244-40-13;

– поселок Новые Ляды 295-86-46, 295-85-82.

Отметим, что запуск тепла происходит не одномоментно. Ход подключения зависит от неоднородного рельефа города. Заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. Только после батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу.